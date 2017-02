Bacuna: 'De tackle was niet handig, ik wou voor de bal gaan'

(Foto: JK Beeld archief)

Juninho Bacuna werd in het duel tegen Sparta Rotterdam (2-2) in de 52e minuut met een rode kaart van het veld gestuurd. Hij maakte een harde overtreding met twee voeten vooruit op Paco van Moorsel en Mart Dijkstra.

Rood

'Het was een duel, de bal lag in de kluts. Uiteindelijk komt die bal in het voordeel van Sparta te liggen. Ik dacht dat ik die bal weg kon tikken.' vertelde Bacuna na afloop. 'Toen de scheidsrechter floot en een kaart ging pakken dacht ik dat het geel zou zijn, maar het was rood.'



Niet handig

'Ik heb de beelden terug gekeken. In de actie zie je dat ik een beetje opspring. De tackle was niet handig, het was niet de bedoeling om een speler te blesseren. Ik wil gewoon voor de bal gaan. Voor mijn gevoel raak ik de bal. De volgende keer moet ik de bal laten lopen en slimmer nadenken.'

Door: RTV Noord Correctie melden