COA schrapt honderden banen in Noorden

Bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Noord-Nederland verdwijnen ruim driehonderd banen. De ontslagen zijn het gevolg van de daling van de asielinstroom.

De afgelopen maanden zijn diverse noodopvanglocaties in onze regio gesloten en het eind is nog niet in zicht.'We kregen de afgelopen maand vierduizend mensen binnen, terwijl zesduizend mensen uitstroomden. Dat betekent dat we een kleine tweeduizend bedden minder nodig hadden', vertelt regiomanager Henk Wolthof.Het COA lost dit op door de capaciteit van de huidige opvanglocaties te verlagen. 'In Assen was plek voor duizend mensen, maar daar vangen we nu nog maar vijfhonderd mensen op. Dat is een flinke klap voor de werkgelegenheid', zegt Wolthof.De sluiting van vijf locaties in de provincie Groningen (o.a. Blauwestad, Kolham en Groningen) heeft 120 arbeidsplekken gekost. Door de grote uitstroom van asielzoekers zijn nog een 220 banen verloren gegaan; in totaal dus 340 arbeidsplekken.Inmiddels heeft het COA van 270 werknemers afscheid genomen; zeventig werknemers moeten nog te horen krijgen dat hun contract ophoudt. Het gaat voornamelijk om uitzendkrachten, maar voor Wolthof maakt dat geen verschil. 'Het blijft sneu om mensen die ons in moeilijke tijden geholpen hebben, te moeten ontslaan.'Toch hoort dat volgens de regiomanager ook bij het vak. 'We zijn een krimp- en groeibedrijf. Dat klinkt zakelijk, maar dat is wel de werkelijkheid.'