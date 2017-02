Gaslek na rioolwerkzaamheden in Leek

(Foto: Jordi Haverdings/112Groningen)

Tijdens rioolwerkzaamheden bij een woning aan 't Zuden in Leek is zondag aan het einde van de middag een gasleiding geraakt. Daardoor ontstond een gat in de leiding, waardoor aardgas ontsnapte.

De brandweer heeft het lek met speciale tape dichtgemaakt. Enexis is ingeschakeld om de leiding te repareren.

Door: RTV Noord Correctie melden