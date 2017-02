Door de mand: Kees Vlietstra is trots op Groningen.

(Foto: RTV Noord)

1993. 'Maar schatje, zeg nou zelf, een kokerrokje met bèrgschoenen? Dat staat natuurlijk voor geen meter. Als jij je zo nodig als vrouw wilt verkleden dan moet je het wel een beetje netjes doen, met stijl. Voor pumps met maatje 44 kom je in het vervolg gewoon bij mij, begrepen schatje?'

Ik knik Joop beschaamd toe nadat ik vilein op mijn flikker heb gekregen. Joop is op bezoek bij mijn ouders in café West-End. Joop heeft zelf ook een kroeg in de stad, El Rubio in de Zwanestraat. De week voor bovenstaande reprimande had ik als Dinah Washington, in kokerrokje én bergschoenen, de vierde plaats in de Playbackshow van Nic. gewonnen. Dit was Joop ter ore gekomen en daar was Jopie niet zo blij mee. Zowel met die vierde plaats als met mijn schoenkeuze. Immers, pumps maken de man.



2017



Thijs Pot is vrijdag ook vierde geworden. Thijs werd vierde in de finale van de Voice of Holland. De Knoalster zei na afloop dat hij supporter is van Arsenal en dat die in de Premier League ook altijd vierde worden. Vond ik een mooie vergelijking. Goed, maar niet goed genoeg. Het Arsenal van Thijs Pot speelde dinsdag tegen het Bayern München van Arjen Robben. Robben speelde fantastisch, maakte een wereldgoal en werd tot UEFA speler van de week gekozen. Toch was Robben voor mij niet de Groninger van de week. Dat was Freek de Jonge.



De cabaretier maakt zich al enige tijd grote zorgen over de aardbevingsproblematiek in onze provincie. Hij is als geboren Groninger het nationale gezicht geworden in de strijd tegen de regering en die boevenbende van de NAM. Dinsdag was hij met een bus vol Groningse zangers te gast bij De Wereld Draait Door. Na wat inleidende beschietingen in een gesprekje met Mathijs van Nieuwkerk zong Freek met een Gronings koor het Bevingslied: 'Het het nog nooit zo donker west'. Ik heb het optreden inmiddels tien keer teruggekeken en ben tien keer in een emotionele achtbaan geslingerd. Hoop, woede, melancholie, angst, bewondering maar bovenal trots. Trots op Groningen.



Freek droeg een ruitjespak, hij blijft toch een beetje een clowntje. De zangers stonden gelukkig niet in bedrukte gesponsorde shirtjes te zingen maar in hun eigen kloffie. Pé Daalemmer kwam vlak voor de uitzending tot de ontdekking dat hij zijn apothekersjas nog aan had. Die aankleding gaf perfect aan dat het aardbevingsdossier gaat over gewone mensen met grote problemen.



Het optreden bij DWDD was een topprestatie. Dat kwam niet alleen door de tekst en melodie maar vooral door het teamwork van de zangers. De solisten, Erwin de Vries, Pé & Rinus, Alina Kiers (zonder pumps), Robin IJzerman, Arnold Veeman, Ger Warink en natuurlijk Freek zelf zongen door één microfoon. Die microfoon moest de solist na één gezongen zin doorgeven aan de volgende solist. Dat kwam aan op timing en vooral op ademhaling. Bij de laatste noot direct de tegenwoordigheid van geest hebben om de microfoon als een estafettestokje in de handen van je buurman te duwen. Precisiewerk. Bij de tiende herhaling dwaalde ik af naar mijn ALO tijd.



1994



Vak: zwemmen, onderdeel: buddy breathing. Samen met mijn klasgenoot Gino moest ik 100 meter onder water afleggen. Met één snorkel. Gino was een verdienstelijke amateurbokser en kon net zo goed zwemmen als ik zingen. Niet. We lagen naast elkaar in het water, armen over elkaars schouder. Gino begon met de snorkel. We hadden afgesproken dat we om de twee ademteugen de snorkel zouden overgeven. Zodra je de snorkel in je mond duwde stroomde het buisje natuurlijk vol water daarom moest je voordat je ging ademhalen even goed hard blazen om het pijpje te 'klaren'. Dat was ik even vergeten.



Proestend kwam ik na vier meter boven water. Gino schold me de huid vol. Bij de tweede en laatste poging ging het tot tien meter voor de finish fantastisch. Als een geoliede machine gaven we elkaar letterlijk lucht. Ik begon overmoedig te worden. Dacht al aan de afterparty in de studentensociëteit Mesacosa in de Zwanestraat. Misschien ook nog wel even langs bij Joop in El Rubio, gezellig. Neem ik mijn snorkel mee dacht ik nog. Bij die laatste gedachte begon ik hardop te lachen. Dat was niet zo handig onder water. Met de bek vol chloorwater tikte ik Gino op zijn hoofd. Ik. Snorkel. Nu.



Gino reageerde als een knock-out geslagen bokser. Niet. Hij zwom met mijn snorkel stoïcijns door. Matennaaier. Ik voelde me als een Groninger gedupeerde van de aardbevingsschade; ademloos.



Vijf meter voor de finish kwam ik weer proestend boven. De zwemdocent stond met zijn klapper aan de rand van het bad. 'Gino geslaagd. Kees, doe jij het volgend jaar maar even overnieuw.' Gezakt, ik vloekte binnensmonds. Aan de rand van het bad reageerde ik onderkoeld: 'U bedoelt waarschijnlijk 'opnieuw' maar als u die laatste meters van mij nou door de vingers ziet dan doe ik dat ook.'



Een jaar later haalde ik dan toch mijn diploma. Freek de Jonge slaagde afgelopen week cum laude. Als Groninger van het jaar.

Door: RTV Noord Correctie melden