Dode gevonden in Hoornsediep

(Foto: Martin Nuver/112Groningen)

In het Hoornsediep in Groningen is zondagavond een dode door de brandweer uit het water gehaald. Hoe de persoon om het leven is gekomen is nog onduidelijk.

Experts van de forensische opsporing doen op dit moment onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak.



Later meer.

Door: RTV Noord Correctie melden