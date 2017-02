Groningse kogelstootster is Nederlands jeugdkampioen

(Foto: Flickr/Cameron Yee (Creative Commons))

Kogelstootster Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek is zondag Nederlands jeugdkampioene geworden.

Van Klinken kwam in het Omnisport in Apeldoorn tot de verste afstand van 18 meter en 89 centimeter. Ze was een klasse apart, want haar concurrentes bleven meters achter.



Haar clubgenote was ook succesvol in Apeldoorn. Suzanne Libbers pakte het zilver op de 400 meter.

Door: RTV Noord Correctie melden