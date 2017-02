Krimp krijgt geen vat op Mussel

Er zijn plannen om nog voor de zomer zes starterswoningen te bouwen in Mussel.

Terwijl jongeren wegtrekken uit omliggende dorpen, lijkt de krimp geen vat te krijgen op Mussel.Voorzitter Ruud Wijnschenk van Plaatselijk Belang Mussel: 'Wij willen de beter opgeleide jeugd graag houden. Daarom hebben we, samen met de jeugd van de gereformeerde kerk, besloten om te gaan bouwen. We denken dat we voldoende jongeren bij elkaar kunnen krijgen om hier te gaan wonen'.De gemeenteraad moet nog wel een besluit nemen over de bouw.Ondertussen merkt ook basisschool Op de Zandtange in Mussel dat jonge gezinnen in Mussel blijven. De school heeft eind vorig jaar een extra lokaal laten bouwen, omdat er niet voldoende ruimte was voor alle kinderen. 'We hebben de laatste jaren vooral een volle onderbouw', vertelt directeur Leny Westendorp van de school. 'Daaraan merken we dat jonge gezinnen in Mussel blijven of zelfs hier naar toe verhuizen.'