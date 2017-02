Lichaam in Hoornsediep is van 86-jarige Stadjer

(Foto: Martin Nuver/112Groningen)

Het lichaam dat zondagavond in het Hoornsediep in Groningen werd gevonden, is van een 86-jarige man uit de stad Groningen. Dat meldt de politie.

Het lichaam werd zondagavond rond acht uur uit het water bij de Parkbrug gehaald.



De politie sluit een misdrijf of ongeval uit.

Door: RTV Noord Correctie melden