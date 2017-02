Auto's en vrachtwagen botsen op noordelijke ringweg (update)

(Foto: RTV Noord)

Op de noordelijke ringweg in Groningen zijn maandagochtend twee auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst.

De linkerrijbaan van de N370 richting de N46 (Eemshavenweg) was korte tijd afgesloten. Het verkeer werd via de vluchtstrook geleid.



Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen. Over de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Een berger heeft de beschadigde auto's opgehaald.

Door: RTV Noord Correctie melden