Kamerlid Monasch: 'Voor herindeling Haren is steun van onderop nodig'

'Kabinet, hak geen knoop door over de fusie van Haren met Groningen en Ten Boer, voordat de provincie Groningen een besluit heeft genomen over de begroting van Haren.' Die oproep doet Jaques Monasch, de lijsttrekker van Nieuwe Wegen.

Het Tweede Kamerlid sluit zich hiermee aan bij de tegenstanders van de herindeling van Haren.Monasch: 'Er is verzet tegen de herindeling. Ik en ook mijn oude partij de PvdA, hebben altijd gezegd dat steun van onderop noodzakelijk is. Haren heeft financieel orde op zaken gesteld en dan kun je zo'n herindeling er niet door drukken. Zo zijn we ook in de Tweede Kamer niet met elkaar getrouwd'.Monasch vindt het ook vreemd dat de provincie Groningen de financiële situatie van Haren moet beoordelen, terwijl zij de herindeling wil doorzetten. 'Haren heeft nu een goede financiële positie en er ligt een verbeterplan', aldus Monasch. Dat Groningen en Ten Boer haast willen maken, vindt hij ook geen goed argument. 'Als die twee graag samen verder willen, moeten ze dat gewoon doen.'De lijsttrekker van Nieuwe Wegen is sowieso geen voorstander van grote gemeenten: 'Nergens in Nederland is bewezen dat die een groot succes zijn. Meestal is het tegendeel het geval'.