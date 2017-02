Keuken Het Hooge Heem bekroond: 'Het blinkt aan alle kanten'

Het keukenpersoneel van Het Hooge Heem (Foto: RTV Noord/Derk Bosscher)

De keuken van woonzorgcentrum Het Hooge Heem in Grootegast heeft de Veiligvoedsel.nl Award gekregen in de categorie 'beste nieuwkomer'. De jury gaf een 9,69 als cijfer.

Derk Bosscher nam voor Radio Noord een kijkje in de keuken. 'Ik sta hier met een zonnebril op, het blinkt aan alle kanten.'



'We doen het met z'n allen'

Hoofd van de keuken Rob Dolislager is trots. 'We doen het met z'n allen, dat is heel belangrijk. De jury gaat alles na: hoe doe je het op het gebied van hygiëne, hoe ga je met de producten om, hoe zit het met de kwaliteit?'



'Het werkt heel motiverend'

Het Hooge Heem zit in een nieuw gebouw, dat eind 2014 opende. 'Dat werkt heel motiverend', zegt Dolislager. 'Het maakt alles een stuk gemakkelijker dan wanneer je met een oude keuken moet werken.'

