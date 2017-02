Bromfietsdieven betrapt door buurtbewoner

(Foto: Flickr/Shirley de Jong (Creative Commons))

Alerte buurtbewoners hebben zondagavond twee jongens die aan de Korreweg in de stad Groningen een bromfiets probeerden te stelen overgedragen aan de politie.

Een 14-jarige jongen uit Assen en en 16-jarige jongen uit de stad waren bij een parkeergarage aan de Korreweg met een brommer in de weer. Een man die zijn hond uitliet vertrouwde het niet en sprak het duo aan.



Zenuwachtige indruk

De twee maakten volgens de man een zenuwachtige indruk. Samen met een buurman werd de hulp van de politie ingeschakeld. De jongens probeerden nog weg te komen. Een van de twee bleek inbrekersgereedschap in zijn rugtas te hebben.



Het duo is vastgezet op het bureau.

Door: RTV Noord Correctie melden