Hulp nodig bij in elkaar zetten van deken voor kleinste huisje

De warme deken waarmee bewoners, kunstenares Agnes Bakker en Milieudefensie het kleinste huisje van Groningen gaan inpakken, is bijna af.

Bakker heeft ruim tweehonderd vierkante meter aan breiwerkjes, maar die moeten nog wel in elkaar worden gezet. Dat gaat deze voorjaarsvakantie gebeuren.Bakker begon het afgelopen jaar, samen met Milieudefensie, de actie Breien voor Groningen. Door het kleinste huisje van onze provincie, dat in Rottum staat, in te pakken, willen zij laten zien dat we onze huizen beter moeten isoleren. Op die manier zou gas uit Groningen overbodig worden.Tijdens breicafé's in scholen, verzorgings- en buurthuizen, maar ook bij mensen thuis, spraken Groningers over wat zij meemaken door de aardbevingen. Bakker heeft post gekregen uit het hele land, met hartverwarmende brieven en solidariteitsverklaringen. 'Het was soms zoveel dat ik bang was, dat ik de deur niet meer open zou krijgen', lacht ze.De deken wordt deze week in elkaar gezet in een kerk in Paterswolde. Mensen die willen helpen, zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via dit e-mailadres