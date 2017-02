'Mensen stonden te zwaaien en te roepen' naar varend gevaarte

(Foto: RTV Noord/Derk Bosscher)

'Het ging net goed, we hadden niet veel over tussen de bruggen.' Cementtanker Furuvik werd zondag van scheepswerf Royal Bodewes in Hoogezand naar de zeehaven van Delfzijl gesleept. Daar wordt hij klaargemaakt voor een proefvaart, komende woensdag.





'Als alles meezit kan hij vrijdag wegvaren'

'Het schip wordt nu afgebouwd. Het gaat om de laatste details: een wasmachine plaatsen, hier en daar een boutje en een moertje aandraaien', aldus Hogenberg. 'Woensdag gaan we proefvaren, donderdagavond opleveren als alles meezit en vrijdag kan hij dan wegvaren.'



De Furuvik is een zelflossende cementtanker. 'Hij kan het cement zelf binnenhalen en door middel van luchtaansturing ook weer zelf afgeven.'



Varen in koude landen

De neus van het schip is voorzien van een teruglopende ecoboeg. 'Het schip moet zo goedkoop mogelijk varen en zo weinig mogelijk brandstof verbruiken. Daar helpt deze neus bij. En hij vaart straks in koude landen. Met deze neus kan hij ook ijs dat voor de boeg ligt wegdrukken.'



