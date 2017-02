'Groningers in bijstand moeten 'eenvoudig' op vakantie kunnen'

100% Groningen en de PvdA vragen de gemeente Groningen om de vakantiebank te steunen. De partijen vinden dat gezinnen in de bijstand met vakantie moeten kunnen. 'Niet luxe, maar eenvoudig in Nederland.'

De vakantiebank is een Gronings initiatief dat een vakantie aanbiedt aan mensen die langere tijd op of onder het bestaansminimum leven. Oprichter Erik van Diepen: 'We richten ons op mensen die langere tijd op of onder het bestaansminimum leven en al minimaal vijf jaar niet met vakantie zijn geweest.'De vakantiebank beschikt over een aantal accommodaties in Nederland waar gezinnen een week vakantie kunnen vieren. Een van die locaties is het kinderhotel in de burcht van Wedde. De organisatie is blij met het huidige aanbod, maar zoekt nog naar nieuwe accommodaties. De financiering van de vakanties komt verder uit fondsen en donaties.100% Groningen en de PvdA vragen nu de gemeente Groningen om te kijken naar de mogelijkheden voor samenwerking met de vakantiebank. 'In de stad alleen al hebben we 10.000 mensen in de bijstand en daarnaast zijn er nogal wat Stadjers die alle zeilen moeten bijzetten om rond te komen', schrijven Carine Bloemhoff (PvdA) en Marjet Woldhuis (100% Groningen).'Met een kleine vakantie komen zij uit de dagelijkse stress en even tot ontspanning. Goed voor deze mensen, goed voor de stad.' Stichting Vakantiebank zoekt extra vakantieplaatsen (2012)