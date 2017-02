Woonboerderij te koop: vol piemels en scheldwoorden

Scheldwoorden, getekende piemels en schunnige teksten. Tussen de keurige advertenties op huizensite Funda, springt een woonboerderij aan de Tolweg in Appingedam in het oog. Meerdere muren in het pand zijn beklad. Bij de makelaar zijn er klachten over binnengekomen.

Ruzie

Volgens makelaar Jacco van der Houwen zijn de muren onder handen genomen door de laatste huurder van de boerderij. Die had ruzie met de eigenaar van het pand en ging vervolgens flink tekeer met een spuitbus.



Twintigduizend euro

Waarom de muren van het gebouw dat 375.000 euro moet kosten, niet zijn gewit voordat



Veel belangstelling

De opvallende advertentie op de huizensite legt de makelaar overigens geen windeieren. Er is volgens hem 'heel veel belangstelling'. 'Als iets opvalt, heb je meer kans om het te verkopen', legt hij uit.



Zwaar leven

De makelaar heeft er persoonlijk geen moeite mee dat er woorden als jood en kanker op de foto's staan. 'Als je hier al aanstoot aan neemt, dan heb je het zwaar in het leven. Gezien de huidige politiek.'



