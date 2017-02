Zijn de Zwanestraat en de Kromme Elleboog de leukste winkelstraten van Nederland?

De Groningse winkels Kaaskop, Diezijner en Artishock/Part of Art zijn in de race voor de titel 'Leukste winkel van Nederland'.

De drie winkels die gevestigd zijn in de Zwanestraat, moeten afrekenen met zeven landelijke concurrenten. De Zwanestraat zelf is, in combinatie met de Kromme Elleboog, genomineerd voor de titel 'Leukste winkelstraat van Nederland'.De wedstrijd is een initiatief van NLstreets.nl. De leukste winkel en winkelstraat van Nederland worden bij deze prijs niet bepaald door een jury, maar door de shopper zelf.Op 10 maart worden de winnaars bekendgemaakt.