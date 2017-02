Politie houdt vijf mensen aan wegens ontvoering

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

De politie heeft in het dorpje Boelenslaan bij Opende en in Drachten vijf mensen aangehouden voor betrokkenheid bij een ontvoering.

In een auto

Surveillerende agenten zagen afgelopen nacht in Drachten een 26-jarige Almeloër op hen af komen rennen. De man zei dat hij was vastgehouden in een auto die op dat moment net wegreed.



Ook vuurwapen gevonden

De agenten achtervolgden de auto en arresteerden de inzittenden, een 26-jarige man uit Surhuisterveen en een 45-jarige vrouw uit Drachten. Op een camping in Boelenslaan hield de politie later nog drie mensen aan: een 41-jarige man uit Ureterp, een 37-jarige man uit Drachten en een 21-jarige vrouw uit Augustinusga. Ook vonden agenten daar een vuurwapen.



Volgens de politie is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

Door: RTV Noord