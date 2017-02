Crowdfundingsactie: dineren op 31 meter hoog

Twaalf luxe appartementen van 75 m2 en een restaurant op 31 meter hoogte in de watertoren in de Schildersbuurt. Dat wil Vastgoed Noord-Nederland realiseren met een crowdfundingsactie.

De watertoren in de Schildersbuurt is recent aangekocht door de vastgoedpartij. De buitenkant van het gebouw blijft nagenoeg hetzelfde om het monumentale karakter van de watertoren te houden. Op de begaande grond moet ruimte komen voor publieke exposities.Vastgoed Noord-Nederland heeft bijna zes ton apart gelegd voor het project. Verder is het bedrijf nog op zoek naar twee miljoen via het crowdfundingsplatform Bouwaandeel om het project te realiseren. Van het streefbedrag van twee miljoen is zestien procent bereikt, met nog drie weken te gaan.