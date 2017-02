Rijkswaterstaat begonnen met herstel zeesluis Delfzijl

Rijkswaterstaat is maandagmorgen begonnen met het vervangen van de kapotte scharnier van een van de deuren van de zeesluis in Farmsum.

Vorige week brak de scharnier door nog onbekende oorzaak af. De sluisdeur is er vervolgens uitgetild, waardoor er nu alleen bij laagwater kan worden geschut.De kapotte scharnier is verankerd in de sluismuur en wordt helemaal verwijderd. Daarna wordt de nieuwe scharnier in de betonnen muur aangebracht en kan de sluisdeur worden teruggeplaatst.Rijkswaterstaat verwacht dat de werkzaamheden een week gaan duren.Daardoor kan de scheepvaart ook de komende dagen nog beperkt gebruik maken van de sluis. Voorlopig kunnen er alleen schepen tot 116 meter en met een diepgang tot 3,5 meter door de sluis.Schepen met een diepgang tussen de 3,5 en 4,5 meter moeten een etmaal van tevoren contact opnemen met de sluis over wanneer zij geschut kunnen worden. Schepen met een diepgang groter dan 4,5 meter worden voorlopig niet toegelaten.