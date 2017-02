Lopend Vuur: Direct invoeren, zo'n alcohol- en WhatsApp-slot in de auto!

Alle personenauto's in ons land moeten worden uitgerust met een ademslot, snelheidsbegrenzer en apparatuur die het onmogelijk maakt met een smartphone te appen en mailen tijdens het rijden. Dat stelt commissaris Van Hasselt van de Nationale Politie.

Volgens de politie kunnen we heel veel ongelukken voorkomen als we met minder afleiding en zonder alcohol achter het stuur stappen. Tegenstanders zeggen dat je heel makkelijk een blaastest kan omzeilen door een passagier te laten blazen. En dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag.