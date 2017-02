Groningers lenen het minst van alle Nederlanders

Groningsers zijn behouden als het gaat om lenen. Dit blijkt uit het Nationaal Leenonderzoek 2016, dat door Geldshop is uitgevoerd.

Terwijl in alle provincies het gemiddelde leenbedrag in 2016 steeg, met Friesland als koploper, daalde het in onze provincie met vijf procent. Gemiddeld wilde een Groninger 15.489 euro lenen, het laagste bedrag van alle provincies volgens het onderzoek In het onderzoek zijn data van bijna 30.000 leningaanvragen geanalyseerd. De meeste kredieten werden aangevraagd om bestaande leningen en kredieten samen te voegen. Ook de aanschaf van een auto was een populair leendoel in 2016.