Carnavalsvereniging is naarstig op zoek naar confetti

Carnavalsvereniging Oldeclooster in Kloosterburen heeft een confettiprobleem. Het is steeds lastiger om aan de feestsnippers te komen.

Confetti wordt gemaakt van kettingformulieren. Die worden minder gedrukt door de digitalisering. Steeds meer papieren worden online verstuurd.'Normaal hebben we altijd duizend kilo confetti, nu konden we maar vierhonderd kilo krijgen', vertelt Betto Smit, lid van de Raad van Elf. 'Steeds minder drukkerijen werken met kettingformulieren en het is steeds moeilijker om aan adressen te komen.'Rijst strooien als alternatief vindt Smit geen goed idee. 'Nee dat moet maar niet. Confetti hoort nu eenmaal bij carnaval. De snippers mogen ook niet van plastic zijn, omdat het afbreekbaar moet zijn', aldus Smit.Moet het hele dorp dan maar met de perforator aan de slag? 'Hoe lang zijn we dan wel niet bezig?', lacht Smit. 'En of we dan überhaupt genoeg hebben?' Smit hoopt dat de carnavalsvereniging nog een drukkerij vindt, die de gewilde versiering heeft.Aankomend weekend barst het carnaval los. Zondag is de optocht in Kronkeldörp, zoals Kloosterburen dan heet.