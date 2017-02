'Zet de Veenkoloniën op de werelderfgoedlijst'

Veenkoloniaal landschap bij Wildervanksterdallen (Foto: Google Streetview)

'Wij willen de Veenkoloniën op de werelderfgoedlijst. Zodat het de roem krijgt die het verdient.' Dat zegt Lodewijk Foorthuis, die samen met drie anderen het bedrijf MyPlacebook heeft opgericht.

MyPlacebook heeft in kaart gebracht dat het totaal aantal kanalen in de Veenkoloniën bij elkaar opgeteld uitkomt op meer dan 7000 kilometer lengte. 'Dat is langer dan de Chinese Muur. Het ligt gewoon in onze provincie en niemand weet het.'



'Op zoek naar jonge, leuke werklozen'

Foorthuis en zijn partners willen met MyPlacebook meer aandacht genereren voor de Veenkoloniën. 'Daarnaast willen we iets doen aan de jeugdwerkloosheid in het gebied, die vrij hoog is. We zijn op zoek naar jonge, leuke werklozen.'



'Iedereen is welkom'

Jongeren die willen meewerken, mogen zich melden op het kantoor in Veendam dat onlangs is geopend, of via de site die snel online komt. 'We staan voor alles open, iedereen is welkom', zegt de 21-jarige Foorthuis.



'Samen met die jongeren maken we een interactieve website, waar mensen foto's en verhalen op kunnen zetten. Daar gebruiken we een paar geavanceerde softwaresystemen voor, om dat allemaal in te richten.'



Het begon met een profielwerkstuk

De interesse in de Veenkoloniën begon zo'n vijf jaar geleden, toen Lodewijks broer Maurtis een profielwerkstuk moest maken voor de middelbare school. 'Hij ging kijken of er een wat ondergewaardeerd gebied was te vinden, waar hij wat aan kon doen. Toen kwam hij met de Veenkoloniën op de proppen.'

