OM eist celstraf voor zware mishandeling in Delfzijl

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Het Openbaar Ministerie eist zeven maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, tegen een 24-jarige man uit het Noord-Hollandse Uithoorn.

De man deelde op 30 september vorig jaar een vuistslag uit aan een man in Delfzijl. Het slachtoffer brak daarbij zijn neus, jukbeen en oogkas. Ook verloor de Delfzijlster vier tanden.



Naast de celstraf moet de verdachte zich ook psychisch laten behandelen, vindt de officier van justitie.



Alleen zware mishandeling bewezen

De Uithoorner stond aanvankelijk terecht voor poging tot doodslag, omdat hij met een boksbeugel zou hebben geslagen. De officier vond dat het onvoldoende bewezen was dat de man inderdaad een boksbeugel of ringen om zijn vingers droeg, toen hij sloeg. De officier achtte daarom alleen zware mishandeling bewezen.



Delfzijlster bewusteloos geslagen

De Noord-Hollander is een oud-inwoner van Delfzijl en was die dag terug in zijn oude woonplaats. Hij spuugde zijn joint naar een moeder en een dochter die voorbij liepen. De moeder reageerde op dit spuuggedrag. De dochter belde haar vader. Die kwam direct en werd nog voordat hij iets kon zeggen tegen de grond geslagen. De Delfzijlster raakte bewusteloos. Naast de botbreuken liep de man ook een hersenschudding op.



De man uit Uithoorn vluchtte terug naar Noord-Holland. Het slachtoffer herkende zijn aanvaller als een oud-buurtgenoot. Hij deed aangifte. De Uithoorner werd vervolgens aangehouden. De man bekende de klap, maar zei dat hij geen boksbeugel droeg. De man is een vechtsporter en kon daarom zo hard slaan.



Vraag om schadevergoeding

Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding van 10.000 euro. De officier van justitie vond dit echter te hoog en stelde dit bij naar 1.400 euro.



De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak.

Door: RTV Noord