Bacuna krijgt twee duels schorsing

Bacuna in een oefenduel tegen Sparta (Foto: JK Beeld)

Juninho Bacuna is er de komende twee thuiswedstrijden van FC Groningen niet bij. De middenvelder is voor twee duels geschorst. Daarnaast is hem een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd opgelegd.

Bacuna kreeg zondag direct rood in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam na een harde tackle . Het was zijn derde rode kaart van het seizoen. Een week eerder werd de rode kaart die hij tegen Feyenoord kreeg geseponeerd.



FC Groningen heeft het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal inmiddels geaccepteerd. De club speelt de komende twee weken in het eigen stadion tegen FC Utrecht en Ajax.

Door: RTV Noord Correctie melden