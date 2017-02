Oldambtster communisten: 'Hele provincie is aardbevingsgebied'

(Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

De Verenigde Communistische Partij (VCP) in Oldambt wil dat de hele provincie Groningen als 'aardbevingsgebied' wordt aangewezen, in plaats van alleen een select gebied.

In Oldambt zijn al langer problemen met schade door gaswinning, maar inwoners uit bijvoorbeeld Nieuwolda, Scheemda en Winschoten krijgen regelmatig nul op het rekest bij schade aan hun woning of winkelpand.



Volgens de communisten moet de hele provincie bevingsgebied worden. Er wordt immers ook gas gewonnen in Blijham, stellen zij. Scheemda heeft ook een NAM-locatie.



'Gemeentebestuur moet de boodschap overbrengen'

De VCP wil dat het gemeentebestuur van Oldambt de boodschap overbrengt bij de rest van de Groninger gemeenten, bij Provinciale Staten, bij de Nationaal Coördinator Groningen en bij de minister van Economische Zaken.



Maandag dienen de communisten in de gemeenteraad een motie in om de opdracht aan het gemeentebestuur mee te geven. Dan moet ook blijken of ze daarin gesteund worden door de rest van de raad.

Door: RTV Noord