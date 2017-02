Minister Kamp gaat praten over zonne-energie in de Veenkoloniën

Minister Henk Kamp van Economische Zaken gaat met Stichting De Zonkoloniën praten over de mogelijkheden van zonne-energie in de Veenkoloniën.

Dat meldt RTV Drenthe . De minister is van plan om in de Drentse Veenkoloniën een windmolenpark te laten aanleggen, maar daar is veel verzet tegen.Volgens Jan Nieboer van actiegroep Tegenwind Veenkoloniën praat de minister op 23 maart met de stichting. Nieboer denkt dat Kamp toch het gesprek aangaat, naar aanleiding van de motie die de Tweede Kamer afgelopen december heeft aangenomen. Daarin werd Kamp gevraagd het geplande windpark uit te stellen en te kijken naar alternatieven.'Tijdens dat debat heb ik allerlei onjuiste dingen gehoord', vertelt Nieboer aan RTV Drenthe. 'Verkeerde getallen, een zonnepark zou niet haalbaar zijn, de procedure zou opnieuw moeten. Allemaal dingen die niet kloppen. Als Kamp zegt los het op met zon, dan hebben we binnen twee jaar alles klaar.''We hebben nu 1.000 hectare beschikbaar voor de aanleg van zonneparken. Dat is vier keer het vermogen dat met windenergie wordt beoogd en minimaal een dubbele opbrengst.'