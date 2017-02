Aantal geregistreerde overvallen gehalveerd

Het aantal geregistreerde overvallen in Groningen, Friesland en Drenthe is tussen 2013 en 2016 met de helft afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van de belangenorganisatie Detailhandel Nederland, die zich baseert op de politie.

Het aantal geregistreerde overvallen is gedaald van 98 in 2013 naar 49 in het jaar 2016. Het gaat om alle overvallen, bijvoorbeeld in een winkel, woning, horeca en andere in de drie noordelijke provincies.