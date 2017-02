Drugsdealer uit Foxhol moet betalen

(Foto: RTV Noord)

Een 29-jarige man uit Foxhol moet ruim 38.000 euro aan de staat betalen. Dit geld heeft de man met drugshandel verdiend.

In november werd hij al voor drugsbezit- en handel veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. Hij was in Veendam met drugs en cash geld op zak opgepakt.



Deze terugvordering van illegale inkomsten hing de man nog steeds boven het hoofd. Hij moet dit bedrag alsnog terugbetalen.

Door: RTV Noord