De Strip en De Roegte is 'meer dan een pleintje met twee wipkippen'

Wethouder Harald Bouman heeft maandagmiddag de aftrap gegeven voor de werkzaamheden van ontmoetingsplaats De Strip en De Roegte in het Boukemapark in Uithuizen.

'Een heel mooie speelplek die we hier in Uithuizen maken', volgens Bouman. 'Aan de ene kant ligt de vmbo-school, met een sportschool en een jongerencentrum. En aan de andere kant de sportvelden en de Nieuwe School voor het basisonderwijs. Op de plek die daar tussen ligt, moeten jong en oud elkaar straks ontmoeten. Het is meer dan een pleintje met twee wipkippen erop.'De Strip wordt een plek met verschillende speeltoestellen. Er komen tafeltennistafels en verhoogde terrassen om op te zitten. De Roegte krijgt onder meer een speelhuis, een kabelbaan, een glijbaan en een jeu de boulesbaan.Naar verwachting zijn de werkzaamheden klaar rond de zomer. Bouman: 'Het heeft lang geduurd, de oorspronkelijke ideeën zijn al een paar jaar oud. Maar sommige plannen worden steeds beter, naarmate het langer duurt.' 'Speelstrip Boukemapark veel te duur' (2014)