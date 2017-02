MKB ziet wel brood in vmbo-plannen

Het kabinetsplan om leerlingen in het vmbo makkelijker door te laten stromen naar het mbo, is goed ontvangen in het bedrijfsleven.

Een van de punten uit het plan is dat vmbo'ers in de toekomst alvast lessen kunnen volgen op het mbo. Ook moet een overstap naar het middelbaar beroepsonderwijs zonder tussentijds examen mogelijk worden.



Minder uitval

Volgens onderwijsminister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker zullen de aanpassingen ertoe leiden dat minder leerlingen uitvallen bij de overstap van het vmbo naar het mbo. Geschat wordt dat zo'n 8000 leerlingen voortijdig het voorbereidend beroepsonderwijs vaarwel zeggen.



'Zeer welkom'

'Als we een deel van die uitvallers kunnen behouden voor het onderwijs en klaar kunnen stomen voor de arbeidsmarkt, is dat een heel erg grote winst', stelt regiovoorzitter Marja Doedens van MKB Noord. 'Zeker in de technische hoek is er op dit moment een enorm tekort aan instroom. Als we een deel van die jongeren in die hoek kunnen krijgen, is dat zeer welkom.'



Fijnmechanisch bedrijf Witec in Ter Apel heeft met 'Dok 4' een eigen opleidingsbedrijf om aan voldoende mensen te komen. Het kabinetsplan valt ook hier in goede aarde. 'Wij zien als groot voordeel dat leerlingen op jonge leeftijd met praktijkvakken in aanraking komen', zegt opleidingscoördinator Maarten van der Vlist van Dok 4.



'Een grotere instroom juichen wij enorm toe'

Hij hoopt dat ze op die manier enthousiast raken voor technische vakken. 'Waar wij op hopen is dat leerlingen sneller een mbo-diploma gaan halen en daarmee sneller vervolgstappen gaan maken in hun ontwikkeling. In de regio zijn er honderden vacatures te vervullen en een grotere instroom juichen wij enorm toe.'

