'Tegelijkertijd groen'-borden gaan op toernee door Stad

De gemeente Groningen brengt de 'tegelijk groen'-methode met speciale borden onder de aandacht. De borden hangen om de twee weken ergens anders in de stad.

Kruisingen waarbij de fietsverkeerslichten voor alle richtingen tegelijkertijd op groen staan, zijn voor de stad Groningen niks nieuws. Ze bestaan al jaren.Inmiddels zijn er in Groningen 28 kruisingen waar dit systeem op van toepassing is, dus de komende perioden zullen veel fietsers deze borden zien op verschillende plekken in de stad.