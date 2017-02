Drugs en 'zeer hoge dosering' pijnstillers werden Groningse fataal in Amstelveen

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

De Groningse die in september dood werd gevonden in een woning in Amstelveen is overleden aan een combinatie van drugs en Fentanyl. Dat meldt het OM.





'Zeer hoge dosering Fentanyl'

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) stelt nu dat de twee drugs hadden gebruikt en een 'zeer hoge dosering' Fentanyl. Fentanyl is vergelijkbaar met morfine, maar dan 'vele malen sterker', aldus het OM.







Lees ook:

- Doodsoorzaak Groningse in Amstelveen blijft nog altijd een raadsel

- Groningse (31) dood gevonden in Amstelveen De 31-jarige Femke van der Kooi werd samen met een 22-jarige man dood aangetroffen. Lange tijd was het een raadsel hoe de twee om het leven kwamen.Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) stelt nu dat de twee drugs hadden gebruikt en een 'zeer hoge dosering' Fentanyl. Fentanyl is vergelijkbaar met morfine, maar dan 'vele malen sterker', aldus het OM.

Door: RTV Noord Correctie melden