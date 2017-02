Fileleed groeit rondom Stad

In 2016 stonden automobilisten die dagelijks in de ochtend- en avondspits zo'n 91 uur in de file in en om de stad.

Dat is één procent meer ten opzichte van 2015. De meeste verkeersopstoppingen zijn rond het Julianaplein en het kruispunt Europaweg/Damsterdiep.



Dat automobilisten vorig jaar in de stad langer in de file stonden dan in 2015 blijkt uit cijfers van navigatiebedrijf TomTom.



Betere economie, meer vertraging

Het is voor het eerst sinds 2008 dat TomTom een stijging constateert in de vertragingstijd door files in de stad. Ze schrijven het toe aan de verbeterde economische situatie.



Waarom staat het steeds vast in Groningen?



Groningen staat dit jaar op nummer vier op de lijst van filehoofdsteden in Nederland. Die lijst wordt jaarlijks opgesteld door TomTom. Plaats vier is een verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen stond de stad nog op de tweede plek.



Volgens Edwin Kools, verkeersanalist bij TomTom, is het logisch dat Groningen relatief hoog op de lijst staat. 'Groningen is één van de grootste steden in Nederland, maar het heeft geen volledige ringweg. Dat houdt in dat het verkeer van de A7 en de A28 over de drukste wegen moet, namelijk over de Weg der Verenigde Naties, de Beneluxweg en de Europaweg.'



De oplossing

Volgens onderzoeker TomTom is de vertragingstijd door files binnen het huidige wegennetwerk in de stad terug te dringen. Er zou dan een betere spreiding moeten komen. Automobilisten zouden eens kunnen kiezen voor een andere route, maar ook later of vroeger van huis en naar het werk gaan. Op dit moment is het vooral druk tussen 8 en 9 uur in de ochtend en tussen 17 en 18 uur in de middag.



Tevredenheid bij Groningen Bereikbaar

Edwin Papjes van verkeersorganisatie Groningen Bereikbaar is tevreden met de lichte stijging van één procent extra vertraging. 'Vorig jaar hadden wij vijf procent meer auto's op de ringweg rondrijden. Een lichte stijging van één procent is in dat geval goed. Dan hebben wij goede dingen gedaan.'



Volgens Papjes zijn meer mensen 'slim onderweg'. 'De ene dag met de auto, de andere dag met de bus en dan weer een keer reizen via P+R. Die combinatie zorgt ervoor dat er minder auto's op de wegen rijden.



Aanpak ringweg

De zuidelijke ringweg gaat binnenkort op de schop. Dat zal ervoor zorgen dat er wederom extra vertraging zal ontstaan op de wegen rondom de stad. Volgens Groningen Bereikbaar is dat onvermijdelijk.



Top 5

De top-5 van de filestedenlijst van TomTom ziet er als volgt uit.

1. Haarlem

2. Den Haag

3. Leiden

4. Groningen

5. Amsterdam

