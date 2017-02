Man die officier bedreigde, hoort zijn vonnis in Overijssel

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

De rechtbank van Overijssel buigt zich over de bedreigingen van een officier van Justitie in Groningen. Dat werd maandag bepaald tijdens een niet inhoudelijke zitting.

Een 52-jarige man uit Almere stuurde de Officier van Justitie doodsbedreigingen toen hij ontdekte het OM hem wilde vervolgen voor eerdere bedreigingen. Een inwoner van Pieterburen was hiervan het slachtoffer.



'Verdachte is psychiatrisch patiënt'

Advocaat Boonstra, de raadsman van de verdachte, gaf op zitting aan dat de man psychiatrisch patiënt is. Wanneer de zitting door de rechtbank Overijssel wordt behandeld is nog niet bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden