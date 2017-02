'Het is nu of nooit' voor bewoners Westindischekade

Bewoners van de Westindischekade in Groningen kregen maandag bezoek. Zo'n twintig buurtbewoners en leden van de SP probeerden hen ervan te overtuigen mee te doen aan een woningverbeteringsprogramma.

Verhuurder Lefier wil de 312 portiekwoningen graag opknappen, maar dat gebeurt alleen als zeventig procent van de huurders akkoord gaat. Het gaat om woningen die nauwelijks warm te stoken zijn.Aan de Westindischekade gaat het om drie bouwblokken met elk zo'n honderd huurwoningen. Als per bouwblok zeventig procent (of meer) van de huurders instemt dan kan een grootscheeps verbeteringsprogramma van start gaan. De bewoners van de Westindischekade klagen al jaren over de slechte staat van hun huizen.Huurder Joshua van Hoek heeft al zijn handtekening gezet onder een verbeteringscontract. Samen met SP-raadslid Jimmy Dijk vormt hij een koppeltje dat bij elke deur aanbelt. Van Hoek: 'Nog lang niet iedereen is akkoord. We denken dat een persoonlijke benadering de beste manier is om mensen over de streep te trekken. Het is nu of nooit.'Jimmy Dijk vult hem aan: 'Zondag zijn we ook langs de deuren gegaan. Toen we begonnen had vijfendertig procent van de bewoners een akkoordverklaring ingeleverd, na twee uur aanbellen zaten we op vijftig procent.'De woningverbetering gaat zonder huurverhoging. Volgens Dijk is dit het moment om in te stappen. Hij is ervan overtuigd dat de zeventig procent deelname wordt gehaald.