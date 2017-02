'We hopen geodata te koppelen aan aardbevingen'

Onderzoeksbureau TNO wil samen met drie bedrijven zogenaamde geodata beschikbaar maken voor iedereen. Het doel: toegang geven tot wat er gebeurt onder je voeten.

Alle metingen die in de aardbodem worden gedaan, moeten samenkomen in de zogenaamde GeoDataCloud. Zo zouden ook de breuklijnen waarlangs de aarde heeft bewogen bij bevingen voor gebruikers zichtbaar zijn.Een van de bedrijven die meewerkt aan het project is dGB Earth Sciences. Woordvoerder Marieke van Hout: 'We hopen dat we het kunnen koppelen aan aardbevingen die er geweest zijn. Als we productiegegevens kunnen krijgen, kunnen we zeggen: op dát moment is er geproduceerd en dat heeft geleid tot díe aardbeving'.De data kan binnen een half jaar online staan. De initiatiefnemers hebben hun hoop gevestigd op financiële steun van de provincie.