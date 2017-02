Ruim 1200 voorinschrijvingen voor 'grootste schoolreünie van Noord-Nederland'

De officiële kaartverkoop begint pas halverwege maart, maar 1200 oud-leerlingen hebben zich via de voorinschrijving al opgegeven voor de schoolreünie van Appingedam en Delfzijl op 30 september 2017.

'We zijn pas twee weken bezig en de teller staat op ruim 1200 aanmeldingen', zegt Geert Bijleveld, directeur havo/vwo van het Eemsdeltacollege en voorzitter van het organisatiecomité.In eerste instantie was Bijleveld van plan om een reünie te organiseren voor de oud-scholieren van het Fivelcollege in Delfzijl en het Ommelander College in Appingedam. De twee scholen die zijn samengesmolten tot het huidige Eemsdeltacollege.'Maar tijdens het brainstormen kwamen we erachter dat die scholen zo vaak zijn gefuseerd, dat we op het idee kwamen voor iedereen die in Appingedam of Delfzijl op het voortgezet onderwijs heeft gezeten, een reünie te organiseren', vertelt Bijleveld.De schooldirecteur schat dat het in totaal om veertig- tot vijftigduizend scholieren gaat. Via Facebook en een website probeert de organisatie hen te bereiken. Uiteindelijk worden vierduizend oud-leerlingen verwacht.Bijleveld: 'Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar volgens hebben wij de grootste schoolreünie van Noord-Nederland.'Klinkt leuk en aardig. Maar hoe vind je straks in die mensenmassa je oude schoolvrienden terug? 'We hebben een middagprogramma op het oude Ommelander College, de voorganger van het Eemsdeltacollege. Daar kunnen de mensen elkaar in eigen lokalen ontmoeten om vervolgens met elkaar naar het avondprogramma te gaan.'Op de sportvelden achter de schoolgebouwen vindt in grote tenten het avondprogramma plaats. Met livemuziek en diverse horecagelegenheden. 'Ik zou het omschrijven als een festival', licht Bijleveld toe.Het laat zich raden dat het een flink karwei is zo'n reünie te organiseren. De schooldirecteur wordt bijgestaan door zeven oud-scholieren, met allemaal een verschillende achtergrond. 'We hebben in ons midden onder anderen een journalist, een accountant en een advocaat.'Maar een paar extra handen kan de organisatie nog goed gebruiken. Bijleveld: 'Om tijdens het middagprogramma alles in goede banen te leiden, zoeken we nog vrijwilligers'.Als alles volgens plan verloopt, zullen over 221 dagen de lokalen van het Eemsdeltacollege zich vullen met oude verhalen en warme herinneringen van oud-scholieren uit Appingedam en Delfzijl.Ga jij naar de reünie en heb je een bijzonder verhaal? Of heb je tips? RTV Noord hoort ze graag. Mail naar sjach@rtvnoord.nl