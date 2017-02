FNV: 'Uitkomsten Primark-enquête zijn schokkend'

De enquête van vakbond FNV onder het personeel van kledingketen Primark heeft in anderhalve week tijd 1200 reacties opgeleverd, met klachten over werkdruk en intimidatie.

'De uitkomsten zijn echt schokkend. Primark regeert met harde hard. Een groot deel van het personeel voelt zich regelmatig gekleineerd, geïntimideerd bij ziekmeldingen en continu gecontroleerd door supervisors of managers en door camera's', reageert Niels Suijker van FNV Handel.'We gaan snel met Primark in gesprek om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.'Volgens de FNV blijkt uit de klachten dat de cao op diverse punten niet wordt nageleefd, zegt bestuurder Niels Suijker: 'Helemaal bont maakt Primark het als het gaat om ziekmeldingen; het bedrijf overtreedt wet- en regelgeving. Zo wordt door leidinggevenden gevraagd naar de aard van de ziekte, wordt het loon vaak niet doorbetaald bij ziekte en gaat de leidinggevende regelmatig op de stoel van de Arbo-arts zitten.'Een ondernemingsraad (OR), die namens het personeel, afspraken kan maken, kent Primark niet. En dat terwijl een OR wettelijk verplicht is voor een bedrijf met meer dan 50 medewerkers.De enquête stond vanaf vrijdag 10 tot en met zondag 19 februari online op de FNV-site. In totaal reageerden 1.186 (ex-)medewerkers van Primark. De meeste reacties kwamen uit Amsterdam, Eindhoven en Groningen.Verreweg de meesten (68%) werken nog bij de modeketen. Primark heeft momenteel 16 filialen in Nederland. Er werken circa 4.800 mensen.De vakbond had al plannen voor een dergelijk onderzoek, maar die kwamen in een stroomversnelling na de berichtgeving van RTV Noord over de misstanden bij Primark.'Door die berichtgeving is de respons erg hoog. Toch merken we dat mensen ng altijd bang zijn om naar buiten te treden, er heerst een angstcultuur. Bijna iedereen heeft anonimiteit bedongen in de gesprekken met ons.'De Primark heeft inmiddels toegezegd met de vakbond over de uitkomsten te praten. Een datum daarvoor is nog niet vastgesteld.