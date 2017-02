Deel van Sappemeer zit een uur zonder stroom (update)

Een deel van Sappemeer zat maandagavond een uur zonder stroom. Het probleem deed zich volgens Enexis voor aan de Noorderstraat.

'Nu kaarslicht', meldde een bewoonster. Op Twitter werd zelfs gesproken van 'kerstsferen in februari'. Het enige licht kwam volgens de auteur van de tweet van kaarsen 'en de IPhone zaklamp.'Wat de oorzaak van de stroomstoring was, is onbekend. Rond middernacht gingen de lampen weer aan en konden de kaarsen weer worden uitgeblazen.