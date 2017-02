'Zonne-energie in plaats van wind, dat zie ik nog niet direct gebeuren'

De deur naar zonne-energie in de Veenkoloniën staat bij minister Henk Kamp op een kier. Toch verwachten de Statenleden aan de Drentse zijde niet dat er snel een zonnepark komt.

Tot op heden richtte Kamp zijn pijlen enkel op een 45 molens tellend windmolenpark onder de rook van Stadskanaal en Musselkanaal.'Ik zie dit nog niet snel vertaald worden naar actie, we gaan het wel zien de komende tijd, het is beter dan niets', zegt PvdA-Statenlid Hendrikus Loof tegen RTV Drenthe CDA-collega Klaas Neutel is eveneens gematigd positief. 'Dit is heel mooi van Kamp, maar misschien wordt er nu iets voorgeschoteld wat er nooit gaat komen.''In het gunstigste geval zal Kamp aangeven: dit is een interessant plan, misschien kan het wat aanvullen', is de gedachte van Statenlid Harm Henk Veldsema van de ChristenUnie. 'Maar eerlijk gezegd heb ik er niet veel vertrouwen meer in.'SP'er Wim Moinat ziet de afspraak die Kamp maandag maakte met Stichting De Zonkoloniën niet als een doorbraak. 'Als het maar geen gesprek is omdat het moet, om de schijn op te houden. Een gesprekje voor de bühne, zeg maar. Hij heeft de schijn in ieder geval tegen.'Kamps partijgenoot Jan Luuk Stel laat weten het gesprek tussen Kamp en de voorstanders van zonne-energie niet meteen betekent dat windmolens van de baan zijn. 'Ik zou absoluut niet de indruk willen wekken dat dit gesprek een aanzet is om windenergie te vervangen door zonne-energie.' Het gaat volgens hem om zonne-energie náást windenergie.