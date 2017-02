Goedkoopste koophuizen staan weer in Pekela

De goedkoopste huizen van ons land staan in de gemeente Pekela. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2016. Een gemiddeld koophuis kost er 128.000 euro.

Dit is het vierde jaar op rij dat de gemeente de goedkoopste is.Landelijk zijn er maar zeven gemeenten waar de gemiddelde huizenprijs onder de 150.000 euro ligt. Delfzijl (132.000), Veendam (133.000), De Marne (137.000) en Oldambt (143.000) horen ook in dat rijtje thuis, blijkt uit de cijfers De duurste gemeente in onze provincie is Haren. Daar kost een huis gemiddeld 314.000 euro. Die gemeente wordt gevolgd door Marum (222.000) en Leek (209.000).De gemeente Bloemendaal is landelijk de duurste gemeente. De gemiddelde verkoopprijs was daar 650.000 euro in 2016.