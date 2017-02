Wie wordt sporter van het jaar?

Tot en met 12 maart mogen we stemmen op de Sporter van het Jaar. Het gaat tussen hockeyster Willemijn Bos, die met het Nederlands elftal zilver op de Olympische Spelen won, damwereldkampioen Roel Boomstra en schaatser Daidai Ntab. Goeie nominaties, Beter Weters? En wie moet er winnen?

Tsja..... geen sportverkiezing in Groningen zonder discussie en de appels en peren vergelijking. Maar deze nominatie is zo krom als een hoepel. Willemijn Bos hoort als teamsporter sowieso niet bij een individuele contest opgevoerd te worden. En verder zit de nominatiecommissie blijkbaar in de maag met minder tot de verbeelding sprekende denksporters.Want waarom naast Roel Boomstra ook niet Jorden van Foreest gekandideerd? Hij is Nederlands schaakkampioen geworden, vanouds een toch prestigieuze titel. Alleen daarom al is nominatie Daidai Ntab terecht, want hij is landskampioen geworden door alle (ook mondiale) toppers te verslaan op een aansprekende afstand.Wie nomineren we als Gronings Sporter van het Jaar? Een teamsporter (Willemijn Bos), een schaatser (Daidai Ntab) of een niet sporter (Roel Boomstra)? Het blijft arbitrair. Weegt een Olympische medaille zwaarder dan een WK-titel. De schaatser heeft nog niets gewonnen. Alexander Brouwer heeft Olympisch brons. Moet het een gewichtige mondiale sport zijn?Ik denk dat het een sporter moet zijn die het imago van Groningen meer aanzien heeft gegeven. Dammen is natuurlijk geen sport en toch zou mijn keuze op Roel Boomstra vallen. Een Groningse wereldkampioen is iets op trots op te zijn. Voor het gemak noemen we dammen even een sport.De nominatiecommissie heeft regels wie wel en niet in aanmerking komen (woonachtig, verbonden aan, aantal jaar etc). Er is altijd commotie, in mijn ‘tijdperk’ was dat al zo… Dus het leeft! De sporters eren is belangrijk, ze zijn het uithangbord en voorbeeld voor de breedtesport.Sporters werken allemaal heel erg hard om te presteren en natuurlijk is de ene sport groter dan de andere sport. Het is vaak een moeilijke keuze. Ik adviseer om een afweging te maken op basis van de beste prestatie, mondiale sport en daarna de gunfactor. Ik heb al gestemd, nu jullie nog!Ach ja, de lastige keuzes behorende bij een sportverkiezing. Kiezen we de glorieuze Grunnigs sprekende wereldkampioen Buzkashi (In het Grunnigs bokjetrekk’n, zie google) of gaan we toch voor de wisselspeler van de bronzen medaillewinnaar handbal die, toen hij een Gronings vriendinnetje had, een poosje in Gronings studentenkamertje bivakeerde?Ik mis bij de genomineerden zeker Alexander Brouwer die tenslotte de eerste olympische beachvolleybal medaille ooit voor Nederland heeft gewonnen. En beachvolleybal is inmiddels een volwassen en populaire mondiale sport. Echter, Den Haag claimt Alexander ook inmiddels. Ze zijn genomineerd voor Haagse sportploeg van het jaar. Is ie dan ook nog Grunnigs? Ik zeg Roel Boomstra.De criteria om genomineerd te worden zijn duidelijk. Daarom is Alexander Brouwer uitgesloten (woont niet meer in Groningen en geen lid meer van een Groninger vereniging). Over de voorwaarden kun je uiteraard discussiëren, maar dat laat ik over aan de commissie. Ik zou verder ook niet weten wie er nog meer in aanmerking komen. Wat dat betreft waren de prestaties van individuele sporters zeer karig in 2016. Ik vind wel dat Bauke Mollema (nog altijd lid van NWVG) beter en ook meer gepresteerd heeft in de Tour de France dan Dai Dai Ntab die een wereldbekerwedstrijd 500 meter wint.Het zou niet meer dan logisch zijn als Roel Boomstra gekroond wordt tot Sporter van het Jaar. Hij heeft het allerhoogste bereikt in zijn sport. En Boomstra geeft deze denksport de impuls die het nodig heeft. Dat het suffe en saaie karakter enigszins is verdwenen is ook zijn verdienste. Ook historisch gezien is het bijna uniek dat er een Nederlander wereldkampioen dammen wordt. Het mag duidelijk zijn dat Olympisch zilver minder waarde voor mij heeft dan een wk titel.Een keuze moet voor mij vallen voor deze prijs op een individuele sporter. Als je praat over twee of meer spreek je van een team. Het verschil moet er ook wel in zitten dat de winnaar te allen tijde een prijs van aanzien moet hebben gewonnen. Anders blijf je aan de gang en kunnen wij nog wel meer sporters in diverse categorieën nomineren die ook fanatiek met sport bezig zijn. Je kunt ook wel een keer een jaar overslaan met deze prijs als het zo uit komt. Dat behoudt alleen maar zijn meerwaarde.Als je wereldkampioen dammen bent geworden dan ben je in ieder geval de beste van de vijfduizend dammers die in Nederland op wedstrijd niveau bezig en aangesloten zijn bij de Koninklijke Nederlandse Dambond. Op internationaal niveau trok Georgiejev zich terug, omdat hij na tien wereldtitels geen uitdaging meer ziet in het dammen. Boomstra nam de plaats van Georgiejev in. Dat doet niets af aan de titel wereldkampioen. Ik heb een hekel aan het denigreren en bagatelliseren van de damsport. Een wereldtitel staat ergens voor en Boomstra verdiend dan ook de prijs Groninger Sporter van jaar 2016.Sinds 2007, toen Michiel Gerritsen als topscoorder en MVP van zowel de League als van het WK niet eens genomineerd was voor de verkiezing Gronings Sporter van het Jaar, neem ik die hele poppenkast niet meer serieus. De jury die de genomineerden aanwees was toen zeer vooringenomen. Dat ben ik nu ook. Je kan nu al de reacties van de twee verliezers uittekenen: 'Jammer, maar ik ben al heel blij dat ik genomineerd was.' En van de winnaar: 'Het is natuurlijk appels met peren vergelijken en ik had het nooit verwacht maar ik ben hier wel heel trots op.'Enfin, wie moet winnen? Moet je eerst weten langs welke meetlat je de genomineerden wilt beoordelen. Topsport? Publieke- en mediabelangstelling?Wereldsport? Onvoorspelbaar podium? Prijzen? Echte prijzen? Groningen promotie? Klankkleur? Ntab valt ondanks mooiste klankkleur af, ik kijk uit principe geen schaatsen dus kan daar dan ook geen eerlijk oordeel over geven. Boomstra of Bos? Dan toch Bos omdat het belangrijk is dat ook een teamsporter een individuele prijs kan winnen. Is er trouwens een gala? Dat is de enige reden om die verkiezing te houden. Een podium creëren om sporters in het zonnetje te zetten en een alibi voor de sportpers om ongegeneerd een borreltje te drinken.Stemmen op de Sporter van het jaar kan hier