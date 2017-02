Steenmarter vernielt isolatie van dak Rijtuigmuseum

De werknemers van het aannemersbedrijf zijn wel wat gewend, maar dit hebben ze nog niet eerder gezien. Een steenmarter heeft negentig procent van de isolatie vernield van het dak van het depot van het Rijtuigmuseum in Leek.

'Wij kwamen hier alleen om de golfplaten aan te pakken', vertelt één van de mannen. 'Dit hadden we echt niet verwacht.'De mannen gaan het dak 'marterproof' maken. De golfjes in de golfplaten worden opgevuld en bij elke regenpijp en hoek wordt extra bescherming aangebracht. 'Het blijft een uitdaging, ook voor ons. Steenmarters zijn kleine, sterke dieren.'Directeur Geert Pruiksma van het Rijtuigmuseum hoopt nooit meer een steenmarter te zien in het museum: 'Dit is wel een grap van ruim zeventigduizend euro. Daar moeten we heel veel bezoekers voor trekken.'