Modelvliegclub heeft dringend vliegveld nodig

Modelvliegclub Ter Apel (MTA) maakt zich grote zorgen over haar voortbestaan. Het lijkt erop dat de tachtig leden binnenkort zonder vliegveld zitten.

De MTA had een huurovereenkomst voor tien jaar met een landbouwer. Zij zoon wil nu ook boer worden en daarom wil hij het land terug. De huurovereenkomst was eigenlijk vorig jaar al afgelopen, maar de MTA heeft twee jaar de tijd gekregen om een andere locatie te zoeken. Dit blijkt nog niet zo eenvoudig.



Geen ruimte in het wijde Noorden?

Penningmeester Ruud Manning van de MTA: 'Volgens de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVVL) hebben wij het mooiste vliegveld van Nederland. Ze snappen niet dat we geen nieuw veld kunnen vinden. In de Randstad zijn overal kleine vliegveldjes en hier in het wijde Noorden zou geen ruimte zijn?'.



Einde verhaal

Volgens Manning heeft de gemeente geen grond. 'We zijn wel even bezig geweest met een veld in Emmen, maar daar komen windmolens. We zijn een bloeiende en financieel gezonde club, maar als het zo doorgaat is het einde verhaal', zegt Manning.



De MTA hoopt dat er nog een boer komt, die anderhalf tot twee hectare grond beschikbaar wil stellen. Dat veld moet wel ongeveer 750 meter van bewoning liggen.

