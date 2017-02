Lopend vuur: Verwarde personen horen er gewoon bij

In Garrelsweer had je vroeger Freekie. Met zijn hoge piepstemmetje bracht deze vijftigjarige 'verwarde persoon' zijn dagen door op straat, op zoek naar oud papier.

Hij schreeuwde tegen vliegtuigen en werd woest als je naar hem toeterde. Freekie hoorde er gewoon bij. Elk Gronings dorp had een Freekie. Tot de jaren tachtig. Toen werden 'verwarde personen' massaal opgenomen in geestelijke instellingen.Tegenwoordig wordt die zorg weer afgebouwd. De media melden steeds vaker incidenten met 'verwarde personen'. Verslaafden, verwarden, verloren geesten bepalen steeds meer het straatbeeld. Maar soms zijn ze ook gevaarlijk.Zijn dit heel andere gevallen? Is onze maatschappij veranderd? Of horen ze er nog gewoon bij, net als vroeger?We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Maandag was onze stelling 'Direct invoeren, zo'n alcohol- en WhatsApp-slot in de auto!' . Van de 3077 stemmen was 53.66% het hier mee eens.