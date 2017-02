Stoppersregeling boeren populair: subsidie binnen een dag op

Het ministerie van Economische Zaken zet de inschrijving voor de stoppersregeling voor boeren na één dag alweer stop. De reden: er zijn te veel boeren die zich hiervoor inschrijven.

Het ministerie had 12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor boeren die hun veestapel de deur uit wilden doen. Het ging om 1200 euro per koe, 636 euro voor een pink en 276 euro voor een kalf.Een woordvoerder van het ministerie zegt tegen Omrop Fryslân dat er dubbel zoveel boeren zich hebben ingeschreven. 'Alle aanvragen die gisteren digitaal zijn binnengekomen en die we vandaag per post binnenkrijgen, worden nog meegenomen', aldus Heleen Haverkort.Op basis daarvoor wordt dan geloot.De stoppersregeling is één van de maatregeling om het mestoverschot terug te dringen. Het ministerie gaat binnenkort kijken of en hoe er een tweede termijn voor de stoppersregeling kan komen.LTO Noord erkent dat de regeling ontzettend populair is. 'Het is te vergelijken met een run op concertkaartjes', zegt Wiebren van Stralen van LTO Noord.De populariteit van de stoppersregeling doet de vraag opwerpen of het vak van melkveehouder langzaam uitsterft. 'Nee hoor', zegt Dick Bruins van de LTO-werkgroep melkvee.'Wat je ziet is dat veel boeren de afgelopen jaren wel wilden stoppen, maar dat niet aandurfden vanwege de onduidelijkheid over nieuwe regels. Er zijn dus de afgelopen jaren amper boeren gestopt. En al deze mensen grijpen deze regeling nu aan.'