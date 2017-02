Kaartjes voor Mark Rutte: kijk eens hoe mooi Groningen is

Na Eberhard van der Laan kan nu ook premier Mark Rutte kaartjes verwachten van de gebruikers van de Groningse app Omapost.

Met de actie Grunnpost kunnen de appgebruikers een foto sturen naar Rutte. Doel is om de premier zo te laten zien hoe mooi Groningen is.De kaartjesactie is ontstaan toen oprichter Wilbert van der Kamp, zelf woonachtig in Noord-Groningen, de frustraties van Groningers over de aardbevingsproblematiek zag.'Met deze actie willen we de frustraties omzetten in iets positiefs, dat we met elkaar bedenken waarom we zo trots zijn op Groningen, en waarom we hopen dat de regering voorzichtig omgaat met onze provincie.'Om te voorkomen dat er ook andere boodschappen richting de premier gaan, zullen Van der Kamp en zijn collega's alle kaartjes en teksten persoonlijk controleren.Met deze actie hoopt Omapost de landelijke politiek en de inwoners van Groningen dichterbij elkaar te brengen. 'Iemand in Groningen zou niet zo snel contact opnemen met Rutte over wat er speelt in Groningen, terwijl hij het misschien wel zou willen. Daarom houden we de drempel zo laag mogelijk en is het versturen van een kaartje gratis.'Met de app kon je al kaartjes maken van je foto's, om die naar opa's en oma's te sturen die geen internet of smartphone hebben.Daarnaast werd de app eerder ingezet om kaartjes naar Eberhard van der Laan te sturen. De Amsterdamse burgemeester maakte onlangs bekend longkanker te hebben.