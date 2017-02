Restauratie Luchtwachttoren 7O1 start in april

Het Groninger Landschap start in april met de restauratie van de Luchtwachttoren 7O1 bij Warfhuizen, aan de weg naar Wehe den Hoorn.

De luchtwachttoren is een overblijfsel uit de Koude Oorlog en had als functie om tijdig vijandige vliegtuigen te ontdekken. Ooit stonden er 276 luchtwachttorens in Nederland. In Groningen zijn er nog drie van over, genoeg reden voor Het Groninger Landschap om zich te ontfermen over dit militaire erfgoed.De constructie van de 14 meter hoge toren is opgebouwd uit betonnen elementen. De observatieruimte bovenin was te bereiken via houten trappen en bordessen, maar die zijn in de loop der tijd volledig verdwenen. De restauratie richt zich op herstel van het beton en het opnieuw aanbrengen van het houten binnenwerk.De toren wordt tevens geschikt gemaakt als uitkijkpost voor bezoekers. Naar verwachting is de restauratie na de zomer klaar.